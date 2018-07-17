مميش يشهد فعاليات مؤتمر القلب السنوى الخامس لمستشفيات هيئة قناة السويس

الإسماعيلية- جمال حراجى

يشهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، غداً الأربعاء، انطلاق فعاليات مؤتمر القلب السنوي الخامس للهيئة، وذلك في الفترة من 18– 20 يوليو بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية.يعقد المؤتمر تحت إشراف إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس بقيادة المحاسب عاطف جرجس مدير الإدارة.

يشرف المؤتمر بالحضور نخبة من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية بمصر وعلى رأسهم الدكتور خيري عبدالدايم نقيب أطباء مصر الأسبق ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية، والأستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس جمعية القلب المصرية، والدكتور محمد صبحي أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور محسن إبراهيم أستاذ القلب ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الضغط، يرأس المؤتمر الدكتور صفوت أبوالنور الرفاعي مدير مستشفى هيئة قناة السويس ورئيس قسم القلب والقسطرة بالمستشفى، ومعه الدكتورة جميلة محمد نصر نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حازم خميس نائب رئيس المؤتمر ومدير مستشفى وادي النيل.

يتناول المؤتمر عدداً من القضايا الطبية الهامة المتعلقة بطب القلب، وذلك من خلال 6 جلسات علمية رئيسية يتخللها مجموعة من المحاضرات المتخصصة وورش العمل، بخلاف الجلسة الافتتاحية.

تركز جلسات المؤتمر على مناقشة أبرز المستجدات في مجال طب القلب والأوعية الدموية، حيث تهتم الجلسة الأولى بطرق وآليات الوقاية من أمراض القلب، فيما تناقش الجلسة الثانية كل ما هو جديد في علاج ضغط الدم المرتفع، كما تهدف الجلسة الثالثة لإحداث التكامل مع منظومة المؤتمرات الطبية ذات الصلة في مجال التخصص وذلك من خلال مناقشة نتائج وتوصيات مؤتمر الإسكندرية للقلب، وتتناول الجلسة الرابعة أعراض قصور وظائف عضلة القلب وكيفية التعامل مع حالات الفشل القلبي الحاد.

وتطبيقاً لمبدأ التفاعلية في المؤتمرات العلمية استهدفت الجلسة الخامسة مناقشة مجموعة من الحالات المعقدة التي تم تسجيلها لحالات قسطرة على شرايين القلب بوحدة قسطرة القلب بمستشفى هيئة قناة السويس، فيما تتطرق الجلسة السادسة لأهمية الكشف المبكر لخلل وظائف البطين الأيسر للقلب في مسيرة العلاج.

كما يلقى المؤتمر الضوء على عدد من الأطروحات العلمية المتخصصة مثل تطبيقات استخدام علوم النانو في علاج أمراض القلب، ودور الصيدلة الإكلينيكية والتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية من أجل الوصول لنتائج أفضل لصالح مرضى القلب خلال رحلة العلاج، ودور مركز معلومات الدواء المصري في أمراض القلب، كما يضم المؤتمر عدد من ورش العمل المتخصصة مثل طب القلب الرياضي، ودورة للتدريب على المستوى الأساسي للإنعاش القلبي الرئوي، وإجراء محاكاة لقسطرة الشرايين التاجية للقلب ومحاكاة للقسطرة التشخيصية للشرايين الطرفية.