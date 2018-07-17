video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مميش: عبور 195 سفينة قناة السويس بحمولة 13.1 طن فى 4 أيام

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:00 ص
مميش: عبور 195 سفينة قناة السويس بحمولة 13.1 طن فى 4 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 4 أيام الماضية من الجمعة ، وحتى أمس الإثنين، عبور 195 سفينة بحمولة 13.1 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناة 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناه 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن ، بينما عبرت أمس الأحد 54 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت أمس الإثنين 37 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 4 أيام فقط إلى 195 سفينة بحمولة 13.1  مليون طن.

                        

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى بدء الحفر.. تفاصيل عمل المصريين بالسخرة فى قناة السويس

مهاب مميش :عبور 28 سفينة عملاقة قناة السويس خلال الأيام الأربعة الماضية

مميش: عبور 158 سفينة قناة السويس بحمولة 10.4 طن فى 3 أيام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

هيئه قناه السويس

اخبار قناه السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة