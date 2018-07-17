مقتل 8 جنود أتراك فى هجوم للأكراد على موقع للجيش التركى شمال أربيل

بغداد (أ ش أ)

أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى، اليوم الثلاثاء، مقتل ثمانية جنود أتراك شمال محافظة أربيل، فيما أكد مقتل طفل جراء القصف المدفعى التركى للمنطقة ذاتها.

وقال الجناح المسلح للحزب، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن قواته شنت هجوما على موقع للجيش التركى فى مرتفع ليلكان بمنطقة برادوست الحدودية شمال محافظة أربيل، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود أتراك.

وأضاف البيان أن المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، لافتا إلى أن طفلا فى الخامسة من العمر قتل جراء القصف المدفعى التركى للمنطقة ذاتها.

وكان الجناح المسلح للحزب الكردستانى قد أعلن خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى المناطق الحدودية شمال أربيل، فيما يواصل الجيش التركى إقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.