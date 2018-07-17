مقتل 27 حوثيا بينهم قيادى بغارة لطائرات التحالف العربى فى صعدة

كتب سمير حسنى

قالت سكاى نيوز فى خبرعاجل منذ قليل، إن 27 من ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، قتلوا بينهم قيادى بارز، وذلك فى غارة لطائرات التحالف العربى فى الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وكان التحالف العربى، قال إن قواته تستهدف الشاحنات التى تقدم دعما وإمدادات لميليشيات الحوثى، لافتا إلى أنه تم استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية فى صعدة.



وقال المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى، إنه "تم تدمير 247 موقعا لميليشيات الحوثى وقتل 703 من عناصرهم"، لافتا إلى أن الكثير من أبناء المحافظة يرفضون التدخل الإيرانى.