مقتل صاحب مخبز وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

الاسماعيلية -صبرى غانم

لقى صاحب مخبز مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طعنات من سلاح ابيض بينما أصيب شقيقه أيضا بعدة طعنات نتيجة وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم ثان الإسماعيلية بسبب خلافات الجيرة.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقى العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد بوقوع مشاجرة فى شارع الصفا بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة وأكدت تحريات المقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية طرفى المشاجرة كلا من" عمرو. ل. ا "33 عاما صاحب مخبز مصابا " جرح طعنى نافذ أسفل الإبط من الجهة اليسرى للصدر " تم نقله لمستشفى الإسماعيلية الجامعى، توفى أثناء إجراء الإسعافات اللازمة متأثرًا بإصابته، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وشقيقه " محمد" 34 عاما مندوب مبيعات للمواد الغذائية مصاب " جرح قطعى باليد اليمنى " طرف أول و" محمد. م. ا" 51 عاما عامل 00 مصابًا " جرح قطعى بالجبهة "

و" محمد. س. ا " 22 عاما طالب طرف ثان جميعهم مقيمين شارع الصفا ــ حى السلام ــ دائرة القسم.

وأضافت التحريات، أنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهم على الآخر بالضرب محدثين إصابتهم، بسبب خلافات الجيرة

وبسؤال شقيق القتيل اتهم المتهم الرابع" محمد. س. ا " بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض " سكين " محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفى المشاجرة والقبض على المتهم بالقتل وضبط السلاح المستخدم فى المشاجرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.