معلومات الوزراء: وقف سائق قطار مترو عن العمل لاصطحابه طفلا بكابينة القيادة

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من فيديو لقائد قطار بالخط الثاني لمترو الأنفاق يصطحب طفلا داخل كابينة القيادة مخالفاً للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، تواصل المركز مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

أشارت وزارة النقل إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة، قامت بإصدار قرار بإيقاف السائق عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة لإصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع السائقين وتعليقه بملاحظة السائقين، بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار، مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين، وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

كما أوضحت الوزارة أن هذا التصرف "فردى" لا يمكن تعميمه علي باقي طوائف التشغيل التي تعمل علي مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.