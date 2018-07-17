مصرع 49 شخصا وفقدان 20 آخرين جراء فيضانات شمال نيجيريا

أ ف ب

أدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة إلى مصرع 49 شخصا على الأقل، ولا يزال 20 آخرون فى عداد المفقودين على الحدود بين نيجيريا والنيجر، كما أعلنت أجهزة الإغاثة النيجيرية الثلاثاء.

فقد غمرت المياه خمس قرى فى إقليم جيبيا عندما فاض نهر عن مجراه ليل الأحد الاثنين بعد هطول للمطر استمر ساعات، كما قال لوكالة فرانس برس امينو وزيرى، مدير وكالة الإغاثة فى ولاية كاتسينا.

وأضاف "عثرنا على 49 جثة (آتية) من خمس قرى وما زلنا نبحث عن جثث عشرين آخرى"، وجرفت المياه 24 جثة إلى حدود قريتى ماجا رومفا وكانتومنى فى النيجر المجاورة.

وأوضح أن "بعض الضحايا انتشلوا من تحت أنقاض منازلهم المنهارة".

ولجأ أكثر من 2000 شخص شردتهم الفيضانات الى المدرسة الابتدائية في جيبيا، ونقل 27 الى المستشفى المحلى.

والفيضانات مألوفة فى عدد كبير من مناطق نيجيريا خلال موسم الأمطار الذى يمتد من مايو إلى سبتمبر.

وفي بداية الأسبوع، حذرت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية من خطر كبير لحصول فيضانات هذه السنة بسبب "تغير منظومة تساقط الامطار" عبر امطار تتخطى المألوف.

وفى 2012، أسفرت فيضانات كارثية شملت 30 من 36 ولاية فى نيجيريا، عن مئات القتلى وشردت نحو مليونين.