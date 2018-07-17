مصادر يمنية: الحوثيون يجندون أطفال صنعاء

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثى، المدعومة من إيران، شرعت فى إقامة مخيمات بأحياء عدة من محافظة صنعاء التى يسيطرون عليها، لتجنيد الأطفال ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية بشأن حماية الأطفال.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن المصادر القول "إن الميليشيات الحوثية وسعت من عمليات تجنيد الأطفال باليمن فى الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تكبدهم خسائر فادحة على أكثر من جبهة، وطردهم من مناطق عدة، خصوصا فى الساحل الغربى لليمن.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الإنقلابية أنشأت على مدار 3 أيام، خيمة أطلقت عليها "خيمة التحرير" وكتب عليها "لمن أراد الذهاب للجبهات"، مستهدفة الأطفال على وجه التحديد، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الميليشيات تقيم مخيمات مماثلة فى جميع المناطق السكنية فى محافظة صنعاء للهدف ذاته، لا سيما بعد تكبدهم خسائر كبيرة بصفوف مسلحيهم فى جبهات القتال المختلفة.

ويأتى هذه التطور بعد نحو شهر ونصف الشهر من كشف مصادر يمنية عن تجنيد ميليشيات الحوثى لأكثر من 200 طفل من منتسبى دار الأيتام فى صنعاء بصفوفها، كما أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، أكد أن أكثر من 100 طفل فقدوا أرواحهم فى أرض المعارك فى صفوف الحوثيين، لافتا إلى أن الميليشيات نقلت هؤلاء الأطفال إلى صنعاء وأصدرت شهادات وفاة لهم.