مصادر: زيادة أعداد المقبولين بتنسيق الكليات والمعاهد 2018

وائل ربيعى

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات تتجه إلى زيادة الأعداد فى الكليات الجامعية بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات والمعاهد 2018؛ للتغلب على زيادة أعداد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة.

وأضافت المصادر، أن هناك ما يقرب من 65 ألف طالب وطالبة زيادة عن أعداد الناجحين بالعام الماضى، موضحة أن زيادة أعداد المقبولين فى الكليات الجامعية هذا العام يأتى بما يتناسب مع زيادة أعداد الناجحين فى الثانوية العامة وبما لا يؤثر على جودة العملية التعليمية ليبلغ عدد الطلاب المقبولين بالجامعات سواء بالدور الأول أو الثانى للثانوية العامة حوالى 430 ألف طالب وطالبة.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.