مصادر خليجية: تسجيل عدد كبير من القطريين لأداء الحج وراء تحريض زوجة تميم

كتب مصطفى عنبر

قالت مصادر خليجية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن أعدادا كبيرة من القطريين سجلوا بياناتهم إلكترونيا عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ما دفع النظام القطرى لتحريضهم على عدم الحج بدعوى أن ذلك يعد إثما.

وأوضحت المصادر، أن تغريدة زوجة أمير قطر بتحريض القطريين على عدم الحج. جاءت بعد فشل النظام فى منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج بهدف استغلال ذلك فى دعواهم المشبوهة فى تدويل الحج والعمرة.

من جهة أخرى، لاقت محاولة زوجة أمير قطر جواهر آل ثانى، لتحريض القطريين على عدم الدخول للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، انتقادات لاذعة حتى من متابعيها على موقع التدوينات "تويتر".

ولم تكتف زوجة أمير قطر بذلك، لكنها لعبت دور الداعية والمفتى بالدين، وأفتت للشعب القطرى أن من يذهب لأداء الحج بالسعودية وهى تكرههم، فإنه بذلك يرتكب إثما هو فى غنى عنه، على حد قولها.

وبعد أن نشرت زوجة امير قطر هذه التغريدات على موقع تويتر، تفاعل معها عدد كبير من المتابعين سواء فى قطر أو المملكة العربية السعودية أو دول الخليج على وجه العموم، مؤكدين أن المملكة العربية السعودية لم تمنع الحجاج القطريين أو غيرهم من أداء فريضة الحج والعمرة. لافتين إلى مقاطع الفيديو الكثيرة لحجاج قطر داخل الحرمين الشريفين مؤكدين على حسن وكرم ضيافة المملكة لهم.

وقال حساب (الحسام) على تويتر ردا على افتراءات زوجة أمير قطر: "تخلقون لأنفسكم الأعذار والكذب إرضاءا لعزمى بشارة. أقول السعودية ما منعتكم من الحج.. اتركوا الكذب. الموضوع له فيه كورة كنتو جيتو جرى.. تخافوا من الفيفا وما تخافوا من الله".

أما bandar saad ، فقال تعليقا على وصف زوجة أمير قطر مكة المكرمة بأنها ليست مستقلة كالفاتيكان:"خبتى وخابت (..) إلى فى راسك.. لبن الحمير مأثر عليكى".

وقال محمد دحمان: "القطريون.. من أراد الحج فمكة مكانها.. أرجو من كل قطرى أن يحترم نفسه.. أما دويلتكم أقسم بالله لا بد من تأديبها اليوم أو غدا ولولا الاحترام للأخوه كان ما تدخلون المملكة إلا بتأشيرة".

ويتساءل زكى البحر:"متى كانت مكة مستقلة.. دائما كانت تابعة لدولة تديرها.. ولكن جمهورية الموز حتى الآن لا تجد من يحكمها".

وقال أبو رياض: "يعنى الفاتيكان أأمن من السعودية.. قبح الله وجهك وبارك الله فى المقاطعة".

وكتب آخر:"تعودنا على مسرحياتكم كل سنة.. تحملوا ذنب من كان فى نيته الحج ويستطيع وأرهبتموه".