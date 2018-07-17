مدير أمن القليوبية يستجيب لطلب سيدة مسنة بطوخ بالكشف على ابنها السجين

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مركز شرطة طوخ، اليوم الثلاثاء، وخلال الجولة تقدمت سيدة مسنة تدعى سميرة محمود محمد على ٦٥ سنة والدة السجين عمرو جمعة السيد محمد سن ٣٥ سنة عاطل المسجون على ذمة القضية رقم ٦٠٠٣ جنايات مركز طوخ لسنة ٢٠١٧ "مخدرات"، حيث أفادت بأن ابنها بسجن طوخ المركزى، ويعانى من التهابات حادة بالصدر ويحتاج لرعاية طبية.

وأصدر مدير أمن القليوبية على الفور توجيهات لمأمور المركز لاتخاذ اللازم طبيا نحو السجين المريض، وفقا للإجراءات القانونية.

وقام العقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة بنقل السجين عمرو جمعة السيد بواسطة سيارة إسعاف بصحبة التأمين اللازم لمستشفى بنها الجامعى، وتم فحصه طبيا وصرف العلاج اللازم له وإعادته لمحبسه. كما وجه مدير الأمن بتخصيص سيارة من المركز لنقل السيدة المسنة لمستشفى بنها الجامعى للاطمئنان على حالة ابنها.

ووجهت السيدة الشكر لوزارة الداخلية ولمدير الأمن، حيث جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتفعيل الجانب الإنسانى للمسجونين ومراعاة كبار السن.