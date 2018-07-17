video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محكمة جنايات المنيا تحيل أوراق صياد للمفتى فى جريمة قتل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:46 م
محكمة جنايات المنيا تحيل أوراق صياد للمفتى فى جريمة قتل محكمة -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة لمستشار سليمان الشاهد وعضوية لمستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر ، وامانة سر محسن شيمى ومحمد مصطفى هارون بإحالة أوراق صياد إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بإعدامه وتحديد جلسة الثنى من دور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 5 متهمين بينهم المتهم الأول ويدعى تمام ل ت م 18 سنة صياد مقيم مركز مغاغة واشترك معه 4 اخرين فى استدراج وقتل المجنى عليه ناصر صفوت جابر عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى 17 اغسطس 2012 وسرقة دراجته البخارية وإطلاق عدة اعيرة نارية عليه من بنادق اليه وإخفاء معالم لجريمة بقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة.

 وأسندت المحكمة بحق المتهم الأول محبوس على ذمة لقضية بأنه أطلق أعيرة نارية صوب المجنى عليه ومع المتهم لثانى فأرداه قتيلا على الفور.

 وشمل أمر الإحالة قيام المتهمين لخمسة بقتل وسرقة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وحددت المحكمة جلسة الثانى من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين كما كلفت المحكمة اجهزة الامن بسرعة ضبط المتهمين الرابع والخامس قبل جلسة النطق بالحكم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات المنيا تتنحى عن نظر قضية محامى مطاى لاستشعارها الحرج

جنايات المنيا تؤجل نظر محاكمة محامى مطاى إلى شهر يوليو المقبل

جنايات المنيا

اخبار مصر

احاله للمفتى

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة