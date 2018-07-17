محكمة جنايات المنيا تحيل أوراق صياد للمفتى فى جريمة قتل

المنيا- حسن عبد الغفار

قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة لمستشار سليمان الشاهد وعضوية لمستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر ، وامانة سر محسن شيمى ومحمد مصطفى هارون بإحالة أوراق صياد إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بإعدامه وتحديد جلسة الثنى من دور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 5 متهمين بينهم المتهم الأول ويدعى تمام ل ت م 18 سنة صياد مقيم مركز مغاغة واشترك معه 4 اخرين فى استدراج وقتل المجنى عليه ناصر صفوت جابر عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى 17 اغسطس 2012 وسرقة دراجته البخارية وإطلاق عدة اعيرة نارية عليه من بنادق اليه وإخفاء معالم لجريمة بقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة.

وأسندت المحكمة بحق المتهم الأول محبوس على ذمة لقضية بأنه أطلق أعيرة نارية صوب المجنى عليه ومع المتهم لثانى فأرداه قتيلا على الفور.

وشمل أمر الإحالة قيام المتهمين لخمسة بقتل وسرقة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وحددت المحكمة جلسة الثانى من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين كما كلفت المحكمة اجهزة الامن بسرعة ضبط المتهمين الرابع والخامس قبل جلسة النطق بالحكم.