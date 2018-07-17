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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:00 م
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محكمة تركية تقضى بتمديد احتجاز جنديين يونانيين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:04 م
محكمة تركية تقضى بتمديد احتجاز جنديين يونانيين أردوغان
أنقرة (أ ش أ)
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قضت محكمة تركية بتمديد احتجاز جنديين يونانيين اعتقلا فى شهر مارس الماضي، فى قضية زادت من حدة التوتر بين أنقرة وأثينا.

وذكرت شبكة (يورونيوز) اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة جاء بعد أيام قليلة من لقاء رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى بروكسل على هامش قمة الناتو، حيث ركزا على الجهود المبذولة للحد من التوترات فى بحر إيجة.

من جانبه، انتقد ريسيس كوفيليس نائب وزير الدفاع اليونانى قرار المحكمة التركية، مؤكدا أن أثينا لن تشارك فى أى مقايضة لتأمين الإفراج عن الجنديين.

وكانت قوات حرس الحدود التركية قد اعتقلت فى مارس الماضى عسكريين يونانيين، فى منطقة عسكرية بولاية أدرنة الحدودية مع اليونان، الكائنة شمال غرب تركيا.

 


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