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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:08 ص
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محتجون عراقيون يتجمعون عند المدخل الرئيسى لحقل الزبير النفطى بالجنوب

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:35 ص
محتجون عراقيون يتجمعون عند المدخل الرئيسى لحقل الزبير النفطى بالجنوب الشرطة العراقية
رويترز
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قالت الشرطة العراقية أن محتجين يتجمعون عند المدخل الرئيسى لحقل الزبير النفطى بالجنوب.

كانت الاحتجاجات قد ضربت عدة مدن جنوب العراق، فى الأيام الماضية، مع محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط رغم إعلان الحكومة، مساء السبت، اتخاذ إجراءات تنموية لإحتواء الاضطرابات، وفقا لمراسلى فرانس برس ومصادر طبية وامنية.

وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادى الاحد اجتماعا مع الوزراء والمسؤولين الامنيين واكد خلاله ان "العراقيين لا يقبلون بالفوضى وبالاعتداء على القوات الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ومن يقوم بهذا الامر اشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لاحداث ضرر".

واضاف ان "التظاهر السلمى حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء، فهناك جهات من الجريمة المنظمة تهيئى لاحداث حالة فوضى".

ودعا "كل الاجهزة الامنية الى ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اى حدث او خلاف" مؤكدا "اهمية العمل الامنى والاستخباري".

 
 

 


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