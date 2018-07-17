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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:08 م
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محافظ كفر الشيخ: مصر ستكون مركزا إقليميا للطاقة بسبب الاكتشافات البترولية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:32 م
محافظ كفر الشيخ: مصر ستكون مركزا إقليميا للطاقة بسبب الاكتشافات البترولية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن الاكتشافات البترولية الجديدة تتوالى، وحقول الغاز بالبرلس بلغت 9 آبار، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الواعدة، مشيراً إلى أن عدد الآبار خلال آخر عامين وصل إلى 14 بئرا بمنطقة وسط الدلتا.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال جلسة التشاور المجتمعى لمشروعى تنمية حقل نيدكو شمال غرب، وتنمية حقل بلطيم جنوب غرب التى عقدتها شركة بتروبل بلاعيم "بتروبل" إحدى شركات وزارة البترول بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، وسكرتير عام محافظة دمياط، وممثلى جهاز شئون البيئة، أن الاكتشافات البترولية تنعش الاقتصاد وتوفر عملة صعبة، وتوقف الاستيراد من الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وهذه الاكتشافات ستجعل مصر من الدول المصنفة عالميا فى تصدير الغازات البترولية، مؤكدا أن مصر ستكون مركزاً إقليمياً للطاقة نظراً لموقعها المتميز.


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