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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:43 م
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محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:11 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق جانب من الاجتماع
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، على ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتدعيم وتبنى الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق، مشيرا إلى أن معيار التقييم هو العمل والإخلاص فيه.

 

وشدد الزملوط، على ضرورة مراعاة الشفافية التامة فى جميع ما يخص اختيار المتقدمين ( وظائف – مشروعات – وحدات سكنيه ) وإجراء قرعة علانية وفتح باب التظلمات بعد اعلان النتائج

 

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لمجلس المحافظة التنفيذى الذى تم انعقاده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة واللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وجميع مسئولى الجهاز التنفيذى المعنى بالموضوع.

 

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى ضرورة المتابعة الجيدة لجميع الاعمال التى تتم بالمشروعات الجارى تنفيذها على ارض المحافظة وإعداد تقرير من جميع الجهات الحكومية، موضحا به احتياجات كل جهة من الوزارات المختلفة.

 

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من مشروعات سترة ومتابعة تركيب أبراج الاتصالات والانتهاء من تغطية طريق بغداد الأقصر وضرورة الاستعداد التام لموسم جمع محصول البلح وزيادة ساعات المياه المخصصة لمزارع النخيل على أن يتم استعواضها خلال فصل الشتاء، وسرعة تشغيل الآبار من خلال عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع روابط الآبار.

 

وشكل محافظ الوادى الجديد لجنة للمرور على جميع مخابز المحافظة بهدف تحسين مستوى الخبز المقدم للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه ولجنه أخرى من الرى وصندوق استصلاح الأراضى والوحدة المحلية لإعداد تقرير عن منطقه عين يس وسرعة حل مشكلتها.


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