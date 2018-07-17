محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بالعمل الميدانى والتواصل مع المواطنين

فريق المحافظات

وجه عصام البديوي محافظ المنيا،رؤساء المدن ونوابهم بضرورة التجاوب الفعال والسريع مع أي مشكلة قد تواجه المواطنين في المدن أو القرى،وتحديد أوجه القصور،والتى يجري رصدها عبر قنوات التواصل التي أتاحتها المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين مثل مكاتب خدمة المواطنين أو الواتس آب أو اللقاءات المفتوحة معهم.

وشدد المحافظ خلال لقاء موسع عقده مع رؤساء المدن التسع ونوابهم على ضرورة استخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لتدقيق المعلومات والبيانات، ورصد الواقع الفعلي ومن خلال العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لشكواهم ومطالبهم ومقترحاتهم لحلول وبدائل ممكنة لتطوير مستوى الخدمات ودعمها في مختلف القطاعات.

أشاد المحافظ بجهود رؤساء المدن في انجاز العديد من الملفات ، يأتي في مقدمتها ملف استرداد اراضي الدولة والذي حققت فيه المحافظة المركز الأول في الاسترداد وفي إبرام عقود التمليك،وقد وضع هذا الملف المحافظة في مكانة متميزة على مستوى الجمهورية ،مطالبا بالمضي قدما في الحفاظ على هذا الانجاز.