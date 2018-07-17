محافظ الشرقية لوزير التموين: "أعطى الموظف جمل يطلع من عنده كتكوت"

كتبت – منال العيسوى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الموظفين ليسوا على قدر تحركات الحكومة، قائلا: "أعطى الموظف جمل يطلع من عنده كتكوت".

وعقب المحافظ على كلمة وزير التموين الدكتور على مصيلحى ، الذى أكد على أهمية توافر قاعدة بيانات متكاملة وتدريب الموظفين على أسس كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات، أن الموظفين يحتاجون الخروج من التابو العقيم فى الأداء وأنه لابد أن يتم تطوير وبناء قدراتهم بما يتناسب مع طموحات الحكومة وأدائها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ومستثمرى العاشر ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا الامين العام للجمعية والدكتور عادل السنوانى رئيس لجنة الصناعات الغذائية والسيد بسيونى عضو اللجنة ، ومحمود سلطان نائب رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر والمهندس عبد المنصف الرفاعى رئيس جهاز العاشر ونائبه الدكتور احمد عبد المولى.