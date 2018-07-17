محافظ الشرقية لـ"المصيلحى": نحتاج 100 فدان لإقامة منطقة لوجيستية

كتبت - منال العيسوى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن المحافظة لديها مناطق لوجيستية على مساحة 35 فدانًا تخدم المحافظة، وبحاجة لإقامة منطقة لوجيستية على مساحة 100 فدان فى منطقة الحسنية لخدمة الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأضاف سعيد،خلال لقاءه اليوم بوزير التموين بمقر جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أنه جارى إنشاء سوق حضارى فى مدينة الصالحية الجديدة لم يتم افتتاحه بعد، ونحتاج لسوق مثله فى مدينة العاشر من رمضان.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ومستثمرى العاشر ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور عادل السنوانى رئيس لجنة الصناعات الغذائية والسيد بسيونى عضو اللجنة، ومحمود سلطان نائب رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر والمهندس عبد المنصف الرفاعى رئيس جهاز العاشر ونائبه الدكتور أحمد عبد المولى،والدكتور محمد عبد العال رئيس لجنة المشروعات.