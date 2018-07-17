محافظ السويس يوجه بإعداد دراسة للنهوض بمشروعات المحافظة

السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مجالس إدارت المشروعات التابعة لصندوق الخدمات بمحافظة السويس، ومديرى المشروعات ومديرى المالية والتخطيط والمتابعة، الحسابات وتشغيل الشباب.

وفى الاجتماع، تمت مناقشة الرؤية المستقبلية للنهوض بالمشروعات التابعة لمحافظة السويس، والإيجابيات والسلبيات بها، ومنها مشروع البون مقابل الخدمة بالمحاجر والشاليهات، والشواطئ والنادى الاجتماعى، والإشراف على المواقف والمخابز ومرفق النقل الداخلى والتدريب والصيانة.

واستمع المحافظ، إلى عرض لرؤساء مجالس الإدارات، حول الإيرادات والمصروفات لكل مشروع، ورؤيتهم للتطوير وخططهم المستقبلية، للارتقاء بالعمل وتحسين الآداء، وحل المشاكل التى تواجه العمل داخل المشروعات.

وطلب المحافظ من مجالس إدارت المشروعات، عمل دراسة للمشروعات ووضع مستهدف لكل مشروع لتعظيم الإيرادات خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عمل قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات.

وكلف حامد سكرتيرعام المحافظة، ببحث كل الاقتراحات المقدمة والخطط المستقبلية المقدمة من مجالس الإدارات، لعرضها عليه لاتخاذ القرار المناسب لدفع عجلة العمل، وتحسين الآداء فى المشروعات، مما يعطى فرصة كبيرة فى زيادة الموارد المالية ويزيد من الإيرادات بها وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد محافظ السويس، تفعيل دور مجالس الإدارات ومديرى المشروعات، فى اتخاذ القرارات طبقاً للوائح المحددة لكل مشروع، وبما يفيد العمل وينظمه وينجز الأعمال المطلوبة ، والتأكيد على تفعيل التوصيات والقرارات التى تم اتخاذها فى هذا الاجتماع .