محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة تطوير مسار الترام بخط رأس التين

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا لمتابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد مسار الترام بشارع قصر رأس التين وتطوير خط 36 من رأس التين، سان استيفانو، للوقوف على الوضع الحالى للمشروع ومعرفة أى عقبات تواجه المشروع لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، واللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير خط الترام 36 من رأس التين _ سان استيفانو، يعمل على إعادة تأهيل السكة الحالية لتتماشى مع التطور العالمى لخطوط الترام المميزة، والمحافظة على البيئة من التلوث.

وشدد على جميع الجهات القائمة على المشروع بتكثيف الأعمال والجهود للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت، وكلف رئيس حى الجمرك ومدير عام المتابعة بالمحافظة بالمتابعة اليومية للأعمال التى تتم بالمشروع وإزالة أى مخالفات فورا تعيق أعمال المشروع.

وتشمل مساحة المشروع 930 م، يتخللهم 4 محطات بـ3 مزلقانات، وسيتم تشغيل 14 وحدة على الخط من أول رأس التين وحتى سان استيفانو، وتتراوح مدة التقاطر 8 دقائق، وزمن الرحلة تبلغ 45 دقيقة، وذلك للتيسير على تنقل المواطنين بأقل تعريفة.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه سواء العادى أو المميز أو السياحى فى صالح الأهالى الإسكندرية وتحسين الخدمة المقدمة، وكذا تخفيض التكاليف، وزيادة الإرادات، مؤكدا أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تتحرك بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها، وتهتم بتوفير كافة رغبات المواطن من تواجد وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.