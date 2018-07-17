محافظ الإسكندرية: لا صحة لما يتداول عن البيض الصينى البلاستيك فى الأسواق

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية من التموين والصحة ومباحث التموين،بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والبقالة بجميع أنحاء الثغر،وذلك للتأكد من صحة ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي والبلاغات الواردة من المواطنين بوجود بيض صينى بلاستيك يتم بيعه بالأسواق،مما يمثل خطورة على صحة المواطنين .

وقامت إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية وجميع الجهات المعنية بشن حملة مكبرة،وتوجهت الحملة لجميع المناطق المحيطة بمحل الشكاوي الواردة من المواطنين بمنطقة محطة مصر وسوق باب عمر باشا ومحال شارع بورسعيد بنطاق باب شرقي ، وتم التفتيش على البيض الموجود وأخد عينات من جميع محلات السوبر ماركت والبقالة ومنافذ بيع القوات المسلحة والداخلية والزراعة،التي تم المرور عليها وعمل المحاضر اللازمة.

وقامت الحملة بكسر بعض منها في وجود أعضاء الحملة المختصين والذي تبين أنه طبيعى،وإرسال الجزء الآخر للمعامل الرئيسية بمديرية الشئون الصحية للفحص،والتي أفادت المعامل بها بأن العينات التي فحصها سليمة ولا صحة لما يتم تداوله.

على الصعيد ذاته استفسرت مراقبة الأغذية بميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية ومطار برج العرب عن وصول أي شحنات بيض من الصين حتى اليوم ، والتي أفادت بعدم دخول أو عرض رسائل من صنف البيض البلاستيك منشأ الصين .

وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم على عدم صحة ماورد أو يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي في هذا الشأن،كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التي من شانها فقط إثارة البلبلة ، مؤكدة أنه تم إصدار التعليمات لجميع الجهات المعنية بالتوسع بسحب عينات البيض من جميع منافذ تداول البيض بجميع أنحاء المدينة وبرج العرب والمناطق المتطرفة والبعيدة منها ، واستمرار الحملات المكبرة على جميع الأسواق ، والتي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين وطمأنتهم .