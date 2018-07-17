محافظ أسيوط يوافق على دعم نادى ديروط الرياضى بمبلغ 500 ألف جنيه

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،دعم نادي ديروط الرياضي بمبلغ 500 ألف جنيه،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الرياضة بالقرى والمراكز ودعم الأندية والمراكز فى مختلف الرياضات وحث الشباب على المشاركة فى الاندية الرياضية وخلق جيل من الشباب قادر على تحقيق البطولات مشددا على تكثيف حملات المتابعة على مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة ومواجهة أوجه القصور ودراسة احتياجات تلك المراكز وتقديم أوجه الدعم لها والنهوض بأندية تكنولوجيا المعلومات.

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط فى بيان له ، إلى أن موافقة الوزير المحافظ على دعم نادى ديروط اعطت الإشارة للبدء الفورى فى رفع كفاءة المبني الإداري وتطوير ملعب السلة وغرف خلع الملابس لنادي ديروط الرياضى، وتم إسناد الأعمال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وجاري العمل علي قدم وساق للانتهاء في التوقيتات المحددة .

وأضاف رئيس المركز، أن اعمال دراسة مقترحات تطوير مراكز الشباب بقرى المركز مستمرة لبحث سبل الدعم للنهوض بمراكز الشباب والخدمات المقدمة للشباب بها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة .

كما أكد المهندس ياسر الدسوقى،على تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ وأماكن بيع اللحوم والأسماك ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للحفاظ على صحة المواطنين مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة لشن حملات تستهدف المحلات والأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط ، إنه تم المرور على 18 مجزر لمتابعة العمل بها والكشف علي اللحوم التي يتم توريدها من خلال المجازر إلي المستشفيات المركزية وسجن أسيوط العام وإدارة قوات الأمن المركزي والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية مشيراً إلي تنفيذ 40حملة تموينية بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية خلال شهر يونيو الماضى، قد أسفرت عن ضبط 39 مخالفة لافتاً إلى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح بخيت،أنه تم إجراء اختبارات ضد الأمراض المشتركة والمعدية "السل أو الدرن ، البروسيلا" لـ 32 بقرة و80 من الأغنام و10 من الماعز منوهاً عن صرف تعويضات للحيوانات التي تثبت إيجابيتها ويتم ذبحها في المجازر مشيراً إلى تحصين 20 عجل جاموسي و60 بقرة بلقاح عترة 19 فضلاً عن علاج جماعي لـ 25 ألف و456 حيوان "أغنام" ضمن القوافل البيطرية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط بالإضافة إلى مكافحة 1154كلب ضال .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط،أنه تم علاج 4030 حيوان "أبقار وجاموس وأغنام وجمال ودواب وطيور وأرانب" ضمن مشروع العلاج الإقتصادي للأمراض المختلفة "باطنة وجراحة وجلدية وطفيليات دوم وطفيليات ديدانية"، بالإضافة إلى رش 171 ألف و385 من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، مشيراً إلى جاهزية المديرية للتعامل مع الحيوانات المريضة بعلاجها الفوري للتأكد من سلبية أو ايجابية الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية مع تحصين جميع الحيوانات بالمناطق المحيطة بها

كما أكد بخيت على دعم وتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الدائمة بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات والسلع غير صالحة للاستخدام الآدمي بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين خلال حملات مكثفة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط ، على إستمرار الحملات التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من عدم قيام أصحابها بالقيام بتجميع المواد البترولية وإسطوانات بالوتاجاز بهدف بيعها فى السوق السوداء وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية للبلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوصول الدعم لمستحقية والقضاء على تجار السوق السوداء .

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أنه تم تحرير 32 محضر خلال حملة مكبرة على مراكز صدفا وأبوتيج ومنفلوط وديروط وأسيوط حيث تم ضبط 2 ونصف طن بنزين 80 خلال حملة مكبرة على محطات الوقود بمركز صدفا كما تم تحرير محاضر لعدد من مستودعات البوتاجاز تنوعت ما بين محاضر غلق ومحاضر بيع بأزيد من السعر ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضر عدم إستلام حصة حيث تم ضبط 25 إسطوانة بوتاجاز منزلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم تحرير 6 محاضر بمركز صدفا و5 محاضر بمركز منفلوط ومحضر بمركز أسيوط ومحضرين بمركز أبوتيج ومحضر بمركز ديروط.



اعمال تطوير نادى ديروط



اعمال تطوير نادى ديروط



اعمال تطوير نادى ديروط



اعمال تطوير نادى ديروط