محافظة المنوفية تحتفل بعيدها القومى في رحاب جامعة المنوفية (صور)

المنوفية - محمود شاكر

احتفلت محافظة المنوفية، ظهر اليوم، بعيدها القومى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى رحاب جامعة المنوفية، وذلك برعاية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، وسوسن طايل وكيل وزراة الشباب والرياضة بالمنوفية.

بدأ الإحتفال، بإفتتاح معرض الفنون التشكيلية، الذى ضم معرضا تشكيليا، وفنون لأعمال الزخف، إلى جانب فقرات غنائية بقيادة المايسترو أحمد اللولى، وفقرات للشعر،والإلقاء بقيادة الأديب عبد العظيم المعداوى، وفقرات للفنون المسرحية بقيادة الفنان يوسف النقيب، وفقرة لفرقة الفنون الشعبية.

وقد حضر الحفل، وفدًا من كنيسة مركز الشهداء، ولفيف من نقابات وهيئات المحافظة.