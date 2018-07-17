مجلس مدينة ديرمواس بالمنيا يحرر 16 محضر تموينى

المنيا - فريق المحافظات

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، 16 محضر تموينى مخالف للمخابز البلدية، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة تم تنظيمها بقيادة رئيس قرية نزلة البدرمان بالتعاون مع إدارة التموين، بهدف متابعة المخابز البلدية والوقوف على جودة الرغيف المنتج ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

جاءت المحاضر ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطن، كما تم التحفظ على 5 ونصف جوال دقيق بغرض بيعه فى السوق السوداء.

من جانب أخر، تابعت فاطمة عثمان نائبة رئيس المركز، سير العمل بالوحدة الصحية والتضامن الاجتماعى ومكتب التموين بقرية بنى حرام واستمعت إلى مطالب أهالى القرية واحتياجاتهم ومشكلاتهم.