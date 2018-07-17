مجلس سوريا الديمقراطية: نستعد لمفاوضات محتملة مع الحكومة السورية

دمشق(أ ش أ)

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية، أنه يدرس إنشاء منصة تمثل سكان المناطق الخاضعة لهذه القوات فى شمال سوريا، استعدادا لمفاوضات محتملة مع الحكومة السورية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز - عربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديموقراطية حكمت حبيب قوله "إن أحد أهداف هذا المؤتمر هو تشكيل منصة للتفاوض مع النظام السوري، موضحا أن هذه المنصة ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما ستشمل الرقة ودير الزور ومنبج".

جدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية ائتلاف يضم أكرادا وعربا، وتحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد باشر أمس أعمال مؤتمر ينتهى غدا الأربعاء، بمدينة الطبقة فى شمال سوريا، وذلك بحضور نحو 240 شخصا، بينهم مسئولون عن الأراضى الخاضعة لحكم ذاتى تحت سيطرة الأكراد، إضافة إلى ممثلين عن معارضة "الداخل"، التى يغض النظام السورى الطرف عن نشاطها.