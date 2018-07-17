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مجلس الوزراء السعودى يوافق على إنشاء مجلس التنسيق السعودى الكويتى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:12 م
مجلس الوزراء السعودى يوافق على إنشاء مجلس التنسيق السعودى الكويتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر
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وافق مجلس الوزراء السعودى اليوم الثلاثاء، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى الكويتى، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

وفوض المجلس وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، الذي سيترأس الجانب السعودى فى مجلس التنسيق السعودى الكويتى بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

 

وعملت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية على إنشاء مجالس للتنسيق السياسى والاقتصادى مع عدد من الدول فى مقدمتها مصر والإمارات والعراق.

 

والشهر الماضي، عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي شهد الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا، من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية.


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