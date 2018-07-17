متحدث عسكرى عراقى: اعتقال 22 عنصرًا من "داعش" شمال غربى نينوى

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات نينوى فى العراق، اعتقال 22 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى فى سلاسل جبال (العطشانة وبادوش) شمال غربى الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية مساء أمس الإثنين، عن المتحدث الرسمى باسم عمليات نينوى العميد محمد الجبورى فى بيان قوله إن: "استخبارات نينوى تمكنت من اعتقال 22 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابى خلال معلومات استخباراتية أفادت بتسللهم إلى سلاسل جبال العطشانة وبادوش، حيث تم تطويق المنطقتين واعتقلتهم فورا".

وأضاف الجبورى أن "القوات الأمنية صادرت أسلحة خفيفة كانت بحوزتهم، واقتادتهم إلى مقر القيادة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

يذكر أن محافظة نينوى (٣٥٠ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرارًا أمنيًا نسبيًا بعد تحريرها العام الماضي، فيما تقوم القوات الأمنية العراقية بعمليات دهم وتفتيش بحثا عن المنتمين الى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتمكن بين الحين والآخر من اعتقال عدد منهم وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم.