مباحث دراو تحرر طفلا بعد اختطافه من أمام منزله بأسوان

أسوان - ندى سليم

نجح رجال مباحث قسم شرطة دراو برئاسة النقيب كريم عبد العباس، من فك لغز اختفاء طفل عمره 10 سنوات، فى ظروف غامضة بمركز دراو، فى 48 ساعة، وذلك بعد أن حرر والد الطفل بلاغا يفيد بتلقيه مكالمة هاتفية من مجهولين تفيد بخطفهم نجله وعدم تحريره إلا بدفع فدية مالية قدرها 120 ألف جنيه، وعدد من المشغولات الذهبية.

على الفور شكل رجال مباحث قسم شرطة دراو فريق بحث لضبط الجناة، وبالفعل تم تحديد هوية المتهمين وهم كل من "أشرف .س" صاحب مصنع بلاط، و"إيهاب. ف "سائق توك توك، و"سعيد .ص" سائق توك توك، "وشريف – س" سائق، حيث اتفق المتهمين الأربعة على خطف الطفل ويدعى " مندور. م"، نظرا لعمل والده جواهرجى طمعا فى الحصول على فدية مالية منه.

وليلة الحادث استغل المتهمون انشغال أسرة الطفل بحفل زفاف أحد أقاربهم أمام منزلهم بمركز دراو، وخطفوا الطفل بواسطة توك توك وفروا هاربين، وبعد اكتشاف اختفاء الطفل فوجئ والده بمكالمة هاتفية من المتهمين تفيد بطلب فدية مالية من والده مقابل تحرير الطفل.

واتفقت أسرة الطفل مع الأجهزة الأمنية بدفع الفدية حتى يتم تحديد الجناة، وبالفعل نفذ والد الطفل طلبات المتهمين بوضع مبلغ الفدية بجانب أحد صناديق القمامة، وتم الإفراج عن الطفل، وضبط المتهمين الأربعة الذين تمت إحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.