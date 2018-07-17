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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:56 ص
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مباحث الجمالية تتحرى عن نشاط عامل ارتدى النقاب للتسول بالجمالية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:00 ص
مباحث الجمالية تتحرى عن نشاط عامل ارتدى النقاب للتسول بالجمالية تسول ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون ضباط مباحث الجمالية بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لعامل ارتدى النقاب للتسول من المواطنين، وأمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية، بشارع بورسعيد، القبض على أحد الأشخاص، عقب الاشتباه فيه يرتدى الزى النسائى "عباية حريمى، ونقاب" ويتحلى بخاتم رجالى بيده.

من خلال الفحص تبين أن المتسول "إيهاب ر ع" 39 سنة، عامل سابق بورشة أحذية، وبمواجهته أقر بارتدائه تلك الملابس لكسب تعاطف المارة واستجدائهم نظراً لمروره بضائقة مالية وتركه العمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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