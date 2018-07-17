video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الآداب تضبط صاحب شركة لاستقطابه النسوة وتسهيل دعارتهن

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:52 م
مباحث الآداب تضبط صاحب شركة لاستقطابه النسوة وتسهيل دعارتهن ضبط متهم - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، ومباحث الآداب بقيادة العميد محمد منير رئيس مباحث الآداب، فى ضبط "ف ع ال" 54 سنة صاحب شركة مقيم دائرة قسم أول العامرية، السابق ضبطه فى القضية جنح قسم عابدين - بأمن القاهرة "بغاء دولى" لقيامة بإستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبطه "د م ن" 22 سنة ربة منزل مقيمة منطقة غيط العنب – دائرة قسم محرم بك، السابق ضبطها فى 5 قضايا "تحريض على الفسق - دعارة"، فى 5 قضايا سابقة، حال قيامه بتسهيل دعارتها داخل كافيتريا سلطانة ميامى بمنطقة العصافرة دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر رقم 11403 جنح قسم شرطة ثان المنتزه لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

مدير امن الاسكندرية

قسم اول العامرين

ضبط شبكة دعارة




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة