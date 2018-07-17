مباحث الآداب تضبط صاحب شركة لاستقطابه النسوة وتسهيل دعارتهن

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، ومباحث الآداب بقيادة العميد محمد منير رئيس مباحث الآداب، فى ضبط "ف ع ال" 54 سنة صاحب شركة مقيم دائرة قسم أول العامرية، السابق ضبطه فى القضية جنح قسم عابدين - بأمن القاهرة "بغاء دولى" لقيامة بإستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبطه "د م ن" 22 سنة ربة منزل مقيمة منطقة غيط العنب – دائرة قسم محرم بك، السابق ضبطها فى 5 قضايا "تحريض على الفسق - دعارة"، فى 5 قضايا سابقة، حال قيامه بتسهيل دعارتها داخل كافيتريا سلطانة ميامى بمنطقة العصافرة دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر رقم 11403 جنح قسم شرطة ثان المنتزه لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة .