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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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ماكرون يستقبل نظيره الصربى بقصر الإليزيه

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:37 م
ماكرون يستقبل نظيره الصربى بقصر الإليزيه ماكرون يستقبل رئيس صربيا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نظيره الصربى أليكسندر فوكيتش، اليوم الثلاثاء، فى قصر الإليزيه.

وناقش الرئيسان مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التطورات الدولية والأوروبية الأخيرة.

ماكرون بانتظار الضيف الصربى أمام الإليزيه
ماكرون بانتظار الضيف الصربى أمام الإليزيه

 

خلال لقائهما داخل القصر
خلال لقائهما داخل القصر

 

الرئيسان يتصافحان أمام الإليزيه
الرئيسان يتصافحان أمام الإليزيه

 

حديث باسم بين الرئسين
حديث باسم بين الرئسين

 

حوار ضاحك بين ماكرون ونظيره الصربى
حوار ضاحك بين ماكرون ونظيره الصربى

 

مصافحة بين الرئيسين
مصافحة بين الرئيسين

 

الرئيس الصربى فى طريقه نحو ماكرون
الرئيس الصربى فى طريقه نحو ماكرون

 

ماكرون بانتظار الرئيس الصربى
ماكرون بانتظار الرئيس الصربى

 


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