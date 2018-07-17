ماكرون يستقبل نظيره الصربى بقصر الإليزيه

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نظيره الصربى أليكسندر فوكيتش، اليوم الثلاثاء، فى قصر الإليزيه.

وناقش الرئيسان مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التطورات الدولية والأوروبية الأخيرة.



ماكرون بانتظار الضيف الصربى أمام الإليزيه



خلال لقائهما داخل القصر



الرئيسان يتصافحان أمام الإليزيه



حديث باسم بين الرئسين



حوار ضاحك بين ماكرون ونظيره الصربى



مصافحة بين الرئيسين



الرئيس الصربى فى طريقه نحو ماكرون