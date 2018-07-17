لجنة فلسطينية: 80% من مصانع غزة أغلقت بسبب الحصار

غزة (أ ش أ)

قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن أكثر من 80% من مصانع غزة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بشكل جزئى أو كلى بسبب الحصار، مشيرا إلى أن عدد العمال المعطلين عن العمل بلغ 300 ألف عامل، إضافة إلى آلاف الخريجين.

وأضاف رئيس اللجنة النائب جمال الخضرى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن التنفيذ الإسرائيلى المتصاعد لخطة خنق غزة يستهدف بشكل أساسى انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل ما يؤدى لإغلاق كل المصانع والمحال التجارية، وأن الوضع الاقتصادى فى غزة يعانى معاناة شديدة فى ظل كل الضغوط التى تمارس على غزة، والحصار الخانق الممتد لأكثر من أحد عشر عاما.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى شرع عمليا بتنفيذ خطة خنق قطاع غزة وصولا لانهيار اقتصادى تام، مشددا على أن هذه الخطة الإسرائيلية تأتى من خلال المنع التام لكل مستلزمات الحياة للاقتصاد فى غزة صناعيا أو تجاريا، ما ينتج عن ذلك الانهيار التام للاقتصاد، وزيادة فى عدد المصانع المغلقة وصولا إلى الإغلاق التام، بسبب عدم وجود أى مقومات للصناعة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع بنسبة 100 ٪ المواد الخام اللازمة للصناعة، ما سينعكس على جميع العمال الذين يعملون الآن، ولو بشكل جزئى، وسينتج عن هذا انهيار القدرة الشرائية حتى فى حال توفر بعض مستلزمات الحياة الأساسية، مجددا التأكيد على ضرورة العمل الفلسطينى وكذلك العربى والدولى؛ لتلافى أخطار الخطة الإسرائيلية، والعمل السريع لإنقاذ الوضع الإنسانى والاقتصادى المنهار.

من جانبه، أوضح المكتب الإعلامى لمعبر كرم أبو سالم، أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول الغاز والمحروقات بأنواعها والثلاجات وزيوت وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف والأقمشة والألومنيوم والأسمنت والحديد، مشيرا إلى أن المعبر أغلق مساء أمس بشكل كلى، ماعدا لدخول الأدوية وقت الحاجة.