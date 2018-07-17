لجنة الانتخابات تفرض غرامة على حملة بريكست وتحيل الملف إلى الشرطة

أ ف ب

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء حول بريكست، لانتهاكها قواعد الانفاق فى 2016 مضيفة أنها آحالت القضية إلى الشرطة.

وقال مدير التمويل السياسى والقوانين فى اللجنة بوب بوزنر إنه "تم إجراء تحقيق معمق فى التمويل والحملة التى أجرتها فوت ليف (صوتوا للخروج)" والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست "بيليف" خلال حملة الاستفتاء.

وأضاف "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الإنفاق القانونى".

وتابع "إنها خروق خطيرة للقوانين التى وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات".