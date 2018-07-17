كيف تسجل بيانات مريضك فى الموقع الإلكترونى للجراحات الحرجة × 4 خطوات

كتب وليد عبد السلام

فى إطار خطة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة للمرضى أطلقت الحكومة موقع لتسجيل هذه القوائم والبدء فى التعامل معها فورا.

"اليوم السابع" يقدم أهم خطوات تسجيل المرضى للجراحات والتدخلات الحرجة وهى كالتالى:

1- يتم الدخول على هذا الرابط هنا

2- إذا كان المريض يرغب فى فتح تذكرة جديدة عليه الضغط على الأيقونه الزرقاء ويقوم بملأ البيانات المطلوبة وهى: الاسم وباعى والسن والجنس رقم الهاتف والمحافظة والرقم القومى.

3- إذا كان المريض يرغب فى التحقق من حالة تذكرته علية الضغط على الأيقونة الخضراء ويقوم بملأ: عنوان البريد الإلكترونى ورقم التذكرة المراد التحقق منها.

4- حال الرغبة فى أى استفسارات يتم الاتصال بالخط الساخن برقم 15300.