قضايا الدولة تحقق لخزينة الدولة 4.123 مليون جنيه بحكم قضائى

قال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، حصلت على حكم قضائى هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لصالح الدولة بجلسة 24/3/2018.

وقضت المحكمة برفض الدعوى التى أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارى سحب عملية إنشاء 608 وحدة سكنية بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة المؤرخ 1/3/1998، وبالنسبة للدعوى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدى له بصفته مبلغ 3 مليون و282 ألفا و385 جنيهًا و88 قرشًا، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحى الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات، وبالنسبة للدعوى الأخرى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدى له بصفته مبلغ 844 ألف و637 جنيهًا و39 قرشًا، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحى السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن وقائع القضية تعود إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعويين رقمى 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر، ضد الجمعية المشار إليها تأسيسًا على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمنى المحدد بالعقد وتباطئها فى التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدنى، ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع فى الدعوى.