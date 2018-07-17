فيديو وصور.. محافظ الأقصر يبحث توصيل خطوط الغاز لمنطقة البغدادى الصناعية

الأقصر – أحمد مرعى

ناقش محمد بدر محافظ الأقصر، مع كل من، المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والمهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، سبل توصيل خطوط الغاز للمنطقة الصناعية بالبغدادى بمدينة البياضية .

وأوضح محافظ الأقصر، زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقة الصناعية، لذلك تستهدف المحافظة الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، وإمدادها بخطوط المياه والصرف الصحى والكهرباء، كما يتم دراسة البدء فى إدخال خطوط الغاز الطبيعى لتسهيل إمداد كل مصنع باحتياجه من الغاز الطبيعى وفقاً لطبيعة عمله.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، أنه سيتم دراسة المنطقة بالتفصيل ودراسة طبيعة عمل المصانع و تحديد خرائط وأماكن مد خطوط الغاز بالمنطقة وبمجرد انتهاء أعمال الرفع المساحى والمقايسات سيتم بدء العمل لتكون جاهزة أمام المستثمرين .

جدير بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية تم تسليم ما يزيد عن 50 عقدا لأراضى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى ليبدأ المستثمرون العمل بها، كما تم تسليم 50 فداناً للأشغال العسكرية لإقامة المجمع الصناعى .