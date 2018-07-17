فيديو.. لحظة إصابة مركب سياحى بـ"قنبلة حمم" بركانية فى هاواى

كتب أيمن رمضان

عرض موقع "روسيا اليوم"، فيديو يظهر لحظة إصابة قارب كان يقوم بجولة فى المحيط بإصابته بـ"قنبلة حمم" أدت إلى إصابة من كانوا على متنه، وأرتفعت أصوات من كانوا على متن القارب بالصراخ فور سقوط الحمم عليهم لتتحول لحظة استمتاعهم ببركان هاواى إلى حادث مرعب.

وصرحت إدارة الإطفاء فى جزيرة هاواى بأن "قنبلة حمم" تتكون من قطعة طائرة من الصخور المنصهرة، اصطدمت بقارب كان يقوم بجولة فى المحيط وأدت إلى إصابة من كانوا على متنه.

وأحدثت "قنبلة الحمم" ثقبا فى سقف القارب الذى كان يجرى جولة بالقرب من جزيرة هاواى الكبيرة، وأدى ذلك إلى إصابة 22 شخصا على الأقل، من أصل 52 كانوا على متنه.

ووصفت إحدى الإصابات بالخطيرة، وتلقى 10 أشخاص العلاج فور وصول القارب إلى ميناء وايلوا، بينما نقل الباقون إلى المستشفى، ولم يكن السياح الذين غامروا فى رحلة محفوفة بالمخاطر يتوقعون "الاستحمام" بالحمم البركانية، إلا أن الشركة التى نظمت الرحلة كانت قد وعدت بـ"تجربة تغير الحياة".

وتعرف "قنبلة الحمم" بأنها ظاهرة طبيعية تحدث عندما تختلط التدفقات الساخنة من الحمم البركانية مع مياه المحيط الباردة، ما يؤدى إلى حدوث انفجار.

وأصدرت إدارة الأراضى والموارد الطبيعية فى هاواى بيانا قالت فيه أن التقارير الأولية تشير إلى أن القارب كان يبحر "خارج منطقة الأمان المحددة من قبل خفر السواحل الأمريكى فى اللحظة التى تعرض فيها لقنبلة الحمم".

وفى غضون ذلك، ذكر خفر السواحل جميع السفن بأهمية الالتزام بمنطقة الأمان التى يبلغ طولها 300 متر، والتى أنشئت حول جميع نقاط دخول الحمم البركانية، وقد يواجه الذين يقتربون دون الحصول على موافقة مسبقة من خفر السواحل لاجتياز المنطقة المحددة، اتهامات جنائية ومدنية.