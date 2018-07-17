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فيديو.. تسجيلات صوتية تثبت دفع قطر مليار دولار لكتائب حزب الله بالعراق

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:06 م
فيديو.. تسجيلات صوتية تثبت دفع قطر مليار دولار لكتائب حزب الله بالعراق كتائب حزب الله
كتب أحمد جمعة
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 نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا، تضمن تسجيلات صوتية، تفضح مفاوضات مسؤولين قطريين مع جماعات إرهابية في العراق. ووفقًا للتقرير، دفعت قطر 1.15 مليار دولار إبريل 2017 لبعض المنظمات الإرهابية مقابل تسلُّم رهائن قطريين في جنوب العراق.

ويؤكد التقرير، أن الدوحة دفعت إلى كتائب حزب الله العراقية المبلغ الضخم للإفراج عن عدد من أبناء الأسرة الحاكمة الذين دخلوا جنوب العراق بغرض الصيد.

وتضمن التقرير محادثات هاتفية، شدد خلالها مسؤولون قطريون على أهمية التكتم والسرية. كما بيَّنت أن هذه المفاوضات جرت مع أطراف كلها مدرجة على قوائم الإرهاب، بداية من كتائب حزب الله العراقى، إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس فى الحرس الثوري الإيرانى، وهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، مع إشارة إلى حزب الله العراقى.

وأوضح أن المفاوض الذى كان يتفاوض نيابة عن كتائب حزب الله العراقي طلب من السفير القطرى مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة شخصية له على جهوده.

وكشف تقرير الـ"بى بى سى"، أن الرسائل تبيِّن أن المفاوضات بين السفير القطرى فى بغداد مع الخاطفين تضمنت أن جزءًا من الصفقة كان يتطلب خروج قطر من أى عمل عربى ضد إيران، والإفراج عن ضباط إيرانيين محتجزين لدى بعض فصائل المعارضة السورية.

وأشار إلى أن عملية تسليم المبالغ المالية تمت في إبريل 2017، بوصول طائرة قطرية تحمل الأموال نقدًا. وكان الاتفاق على أنه إذا تسربت القصة فإن قطر ستعلن أنها دفعت هذا المبلغ للحكومة العراقية كمساعدات إنسانية.

 


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