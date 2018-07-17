فوكس نيوز: بوتين أبلغ ترامب باستعداد روسيا لتمديد معاهدة ستارت

واشنطن (رويترز)

ذكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الاثنين، أنه أبلغ نظيره الأمريكى دونالد ترامب باستعداد بلاده لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية (ستارت) التى ينقضى أجلها عام 2021.

وقال بوتين فى المقابلة التى أجرتها معه شبكة فوكس نيوز فى أعقاب قمة جمعته بترامب اليوم فى هلسنكى "أكدت للرئيس ترامب على استعداد روسيا لتمديد هذه المعاهدة وإطالة أمدها لكن علينا الاتفاق على التفاصيل أولا، لأن لدينا بعض الأسئلة لشركائنا الأمريكيين".

وأضاف "نعتقد أنهم ليسوا ملتزمين تمام الالتزام بالمعاهدة، لكن الخبراء هم الذين يحددون ذلك".