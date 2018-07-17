غلق 9 صيدليات بعد ضبط أدوية مخدرة ومنشطات جنسية محظورة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى، شنت حملات مكبرة علي عدد من الصيدليات، أسفرت عن ضبط 10 آلاف قرص من الأدوية المخدرة ومنشطات جنسية وأخري خاصة بالإجهاض جميعها محظور تداولها، بالإضافة إلى أدوية حساسية، وتم تنفيذ قرارات غلق لـ 9 صيدليات.

وقال الدكتور محمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، لـ"اليوم السابع"، إنه تم شن حملة كبري شملت 17 صيدلية بنطاق مراكز " أولاد صقر - أبوحماد -كفر صقر - منيا القمح - فاقوس"، أسفرت عن ضبط 625 قرص أدوية جدول ثان مؤثر علي الحالة النفسية، وزجاجة أدوية صدر بها منشور غش تجارى من وزارة الصحة والسكان، و883 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها - وزجاجة دواء منتهي الصلاحية معدة للبيع مما يؤثر علي صحة المواطنين و191 عبوة دواء محفوظة خارج الثلاجة في درجات حفظ قد تؤدي الي تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام، و44 قرص ميزوتاك أدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها وتداولها بالصيدليات و72 أمبولة تباع بسعر أعلي من سعرها بالمخالفة للقانون رقم 108 لسنة 1980 قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، و3 قرب دم فارغة بالمخالفة للقانون رقم 178 لسنة 1960 الخاص بتداول الدم ومشتقاته، وعدد 28 كانولا "مستلزمات طبية" منتهية الصلاحية معدة للبيع، و138 قرص ترامادول 225 مجم أدوية مخدرات مجهولة المصدر، و21 أمبولة نالوفين "جدول تالت مخدرات" بدون فواتير لصيدليات لم يتم عمل خطابات سموم لها، وتحريز 4 دفاتر أدوية مواد مؤثرة على الحالة النفسية لوجود تلاعب بها باختلاف الأرصدة.

كما تم ضبط 27 كيس يحتوي علي مواد غير معلومة مجهول المصدر غير مدون عليها أي بيانات، و2 محضر مخالفة رسم هندسي، و2 محضر مزاولة مهنة مخالفة للقانون رقم 127 لسنة1955، و190 قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، و945 قرص أدوية منع حمل خاص بوزارة الصحة والسكان محظور بيعها بالصيدليات.