video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 9 صيدليات بعد ضبط أدوية مخدرة ومنشطات جنسية محظورة بالشرقية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:43 ص
غلق 9 صيدليات بعد ضبط أدوية مخدرة ومنشطات جنسية محظورة بالشرقية غلق الصيدليات المخالفة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى، شنت حملات مكبرة علي عدد من الصيدليات، أسفرت عن ضبط 10 آلاف قرص من الأدوية المخدرة ومنشطات جنسية وأخري خاصة بالإجهاض جميعها محظور تداولها، بالإضافة إلى أدوية حساسية، وتم تنفيذ قرارات غلق لـ 9 صيدليات.

 
وقال الدكتور محمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، لـ"اليوم السابع"، إنه تم شن حملة كبري شملت 17  صيدلية بنطاق مراكز " أولاد صقر - أبوحماد -كفر صقر -  منيا القمح - فاقوس"، أسفرت عن  ضبط  625 قرص أدوية جدول ثان مؤثر علي الحالة النفسية، وزجاجة أدوية صدر بها منشور غش تجارى من وزارة الصحة والسكان، و883 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها - وزجاجة دواء منتهي الصلاحية معدة للبيع مما يؤثر علي صحة المواطنين و191 عبوة دواء محفوظة خارج الثلاجة في درجات حفظ قد تؤدي الي تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام، و44 قرص ميزوتاك أدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها وتداولها بالصيدليات و72 أمبولة تباع بسعر أعلي من سعرها بالمخالفة للقانون رقم 108 لسنة 1980 قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، و3 قرب دم فارغة بالمخالفة للقانون رقم 178 لسنة 1960 الخاص بتداول الدم ومشتقاته، وعدد 28  كانولا "مستلزمات طبية"  منتهية الصلاحية معدة للبيع، و138 قرص ترامادول 225 مجم أدوية مخدرات مجهولة المصدر، و21  أمبولة نالوفين "جدول تالت مخدرات" بدون فواتير لصيدليات لم يتم عمل خطابات سموم لها، وتحريز 4  دفاتر أدوية مواد مؤثرة على الحالة النفسية لوجود تلاعب بها باختلاف الأرصدة.
 
كما تم ضبط 27 كيس يحتوي علي مواد غير معلومة مجهول المصدر غير مدون عليها أي بيانات، و2 محضر مخالفة رسم هندسي، و2 محضر مزاولة مهنة مخالفة للقانون رقم 127 لسنة1955، و190  قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، و945 قرص أدوية منع حمل خاص بوزارة الصحة والسكان محظور بيعها بالصيدليات.
 
وتم تنفيذ عدد 9 قرار غلق إداري لصيدليات بنطاق المدن المذكورة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة وعمل المحاضر اللازمة بذلك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط صيدلية تروج لتركيبات دوائية مجهولة المصدر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

التفتيش الصيدلي

صيدليات مخالفة




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة