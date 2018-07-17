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غدا.. انعقاد المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بالإسماعيلية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:46 م
غدا.. انعقاد المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بالإسماعيلية الدكتور صفوت الرفاعى رئيس المؤتمر
الإسماعيلية - صبرى غانم
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يعقد غدا الأربعاء المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بمستشفيات هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور ومشاركة كبار علماء القلب والذى سيقام على مدار ثلاثة أيام من يوم 18/7 حتى 20/7.

من جانبه، قال الدكتور صفوت الرفاعى رئيس المؤتمر ومدير مستشفى هيئة قناة السويس، إننا نسعى بكل جهدنا لتقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بأمراض القلب والتقنيات الحديثة فى العلاج والوقاية منه وأن المؤتمر يقام تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يضم عددا كبيرا من ورش العمل المتميزة عن أمراض القلب، والطب الرياضى، والطب الصيدلى ، وحقوق المريض كما ستقام عدة محاضرات تضم كل أفرع القلب، بالتعاون مع بيت القلب المصرى.

وأكد أن الورش ستشمل تنوعا بين الطب الوقائى، والحماية من أمراض القلب، وإعادة تأهيل مرضى القلب، والصيدلة الإكلينيكية، والإنسولين ومرضى القلب، ورسم القلب الكهربائى، والقسطرة باستخدام المحاكيات والتغذية.

ويكشف المؤتمر لأول مرة عن جهاز محاكاة لأمراض القلب لخدمة المواطن المصرى، وإضافة مزيد من الأمان لمرضى القلب.

وأضاف أن المؤتمر سيستعرض آخر التوصيات الطبية لروماتيزم القلب، وآخر التوصيات الطبية لعلاج أمراض الضغط، وارتفاع الكولسترول بالدم، وعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوى، كما سيتم مناقشة الأمراض المختلفة للقلب مثل انسداد الشرايين الصعبة من أجل معرفة الطرق المختلفة لعلاجها .

وأوضح أن كل سنة نضيف جديد للمؤتمر، حيث يتميز المؤتمر عن باقى المؤتمرات بذلك وسيتم بحث مواجهة قصور الشريان التاجى والنوبات القلبية والأدوية الحديثة المستخدمة لقصور الشرايين وجلطة القلب و تشخيص وعلاج حالات القلب الحادة مثل الهبوط الحاد للقلب وجلطة الشريان الرئوى. و أن هناك جلسات وورش عمل للتمريض والفنيين بالقسطرة القلبية والرعاية المركزة لزيادة خبرة ومعلومات كل الفريق الطبى.

وقالت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب، ورئيس شعبة طب القلب الوقائى بجمعية القلب المصرية ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعقد على مدى 3 أيام ، فى الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجارى بحضور عدد كبير من أساتذة القلب المصريين، ويحتوى المؤتمر على العديد من الجلسات عن طب القلب الوقائى ، والتداخلى، وهبوط عضلة القلب ،وتصوير القلب ، كما سيتم عقد ورش عمل من ضمنها طب القلب الرياضى، وتدريب شباب الأطباء على قسطرة القلب للشرايين التاجية، والشرايين الطرفية من خلال التدريب العملى ، وأيضا كهربة القلب، وكهروفسيولوجية القلب وورشة عمل متميزة عن الانسولين ،وكيفية اعطائه والتدريب على اجراء قسطرة القلب، والإنعاش القلبى.


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