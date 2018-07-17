على عبد العال للنواب: سأطبق اللائحة على كل من يعوق عمل المجلس بإسقاط عضويته

كتبت نور على

قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه سيطبق اللائحة على كل من يخرج على التقاليد البرلمانية ويعوق عمل المجلس سيتم تطبيق اللائحة عليه وتسقط عضويته.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، قائلًا: "أنقذت المجلس من بعض الذين يحاولون اختطاف المجلس وسوف أنقذه الآن من بعض الذين يحاولون اختطافه ".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018، والذى يحدد المعاش بنسبة 80% من آخر راتب .