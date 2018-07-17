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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:44 م
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طيران التحالف يستهدف قيادات الحوثيين بصرواح

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:45 م
طيران التحالف يستهدف قيادات الحوثيين بصرواح الحوثيين
كتبت - إيمان حنا
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نجح طيران التحالف العربي الداعم للشرعية فى اليمن فى أن يستهدف بغارتين قيادات لمليشيا الحوثي الانقلابية أثناء اجتماعها معا غربي جبهة صرواح، ونتج عنها سقوط  قتلى وجرحى فى صفوفهم .

وسبق أن شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي في صعدة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وكانت طائرات التحالف العربى قد كثفت غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي في صرواح وصعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

وشن طيران التحالف العربي في وقت سابق سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء اليمنية، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

 


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اليمن

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صرواح




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