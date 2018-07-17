"طالبان" تعرض مطالبها قبل إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة

كابول (أ ش أ)

أعلن مسلحو حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنهم ينتظرون الحصول على عرض رسمى من الولايات المتحدة بشأن إجراء محادثات مباشرة لإيجاد حل حول النزاع المستمر حاليا فى أفغانستان.

وقالت طالبان - حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء: "نريد إزالة أسماء قادتنا من قائمة عقوبات الأمم المتحدة كإجراء لبناء الثقة قبل المحادثات".

وفى السياق ذاته، قال أحد ممثلى حركة طالبان: "سنبدأ فى إجراء محادثات رسمية مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان"، مضيفا: " نريد إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للمشكلة ونريد محادثات حول انسحاب القوات الأجنبية أولا ثم بدء العمل من أجل السلام".

جاء ذلك على خلفية تقارير أفادت أمس بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصدرت توجيهات لكبار دبلوماسييها بالسعى لإجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان فى أفغانستان، فى محاولة للمساعدة على بدء مفاوضات سلام هناك، ولم يحدد بعد أى تاريخ لإجراء هذه المحادثات.