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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:53 ص
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ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:04 ص
ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة مخدرات - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص. 
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير 64 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.
 
واستهدفت الحملة قطاع جنوب الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى، حيث تم إزالة 570 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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