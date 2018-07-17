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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:58 ص
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ضبط صاحب شركة سياحة نصب على مواطنين فى 11 مليون جنيه بطنطا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:20 ص
ضبط صاحب شركة سياحة نصب على مواطنين فى 11 مليون جنيه بطنطا حبس - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد مجدى عوض، وإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط صاحب شركة سياحة هارب من أحكام لقيامه بالنصب على مواطنين وتجميعه 11 مليون جنيه منهم بقصد توظيفها.

 

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تتهم  "ع.ع.ا" 65 سنة  صاحب شركة سياحة بطنطا، بتجميع 11 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها.

 

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن 26 سنة فى 13 قضية متنوعة، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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