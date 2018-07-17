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ضبط تاجر عملة فى المنيا جمع 8 ملايين جنيه بطريقة غير مشروعة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:47 ص
ضبط تاجر عملة فى المنيا جمع 8 ملايين جنيه بطريقة غير مشروعة المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالمنيا لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى ضوء جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام "عشرى.م" سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية جرائم اقتصادية، و"محمد.ع" مقيمان فى بنى مزار بالمنيا، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الأول وإرسال تلك العملات للتجار والمستوردين راغبى شرائها ليقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب الثانى بالجنيه المصرى.

 

وباستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 8 ملايين و200 ألف جنيه )، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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