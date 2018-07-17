صور.. 165 طالبا سجلوا رغباتهم فى اليوم الثانى لتنسيق كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبلت كلية التربية النوعية، اليوم الثلاثاء، عددا كبيرا من الطلاب من مدن وقرى المحافظة، بالإضافة لعدد من لتسجيل رغباتهم، فى المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات بمعمل كلية التربية النوعية، بمتابعة الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ معمل التنسيق بكلية التربية.

وقالت الدكتورة أمانى محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، إن مكتب التنسيق بجامعة كفر الشيخ استقبل فى اليوم الثانى للتنسيق للمرحلة الآلى، 165 طالباً وطالبة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، واستقبلت اللجنة المكونة من 16 عضو هيئة تدريس وإدارى، فى أحد المدرجات الكبرى، ويتم سجيل أسمائهم ويحصلون على أرقام معينة، ثم نوجههم لمعمل الكلية، حسب الأرقام لكتابة الرغبات وتسجيلها على الأجهزة فى ظل متابعة ومشاورة مع أسرة الطالب المصاحبة له، وتتم طباعة استمارة رغبات الطالب، ليحتفظ بها، ويمكن للطالب تعديل رغباته قبل انتهاء المرحلة.

وأضافت أمانى شاكر، يشرف على معمل التنسيق الدكتور محمود الدهشان، والدكتور أشرف البرادعى، والإداريين سعد زغلول، وإيهاب غابور، وأيمن الشيتانى، ومهدى الخرقانى، ورشدية موافى كما استعانت ببعض الطالبات المتفوقات فى الكلية للمساعدة فى عملية التنظيم والتسجيل، منهم مرنة أحمد النحاس، مؤكدة أنها تلقى الدعم من الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وقالت إسراء حسن عثمان، طالبة بمدرسة الثانوية القديمة للبنات، إنها حاصلة على 86.10% وتتمنى أن تلتحق بكلية الإعلام أو كلية الألسن، وأنها ملأت استمارة الرغبات بـ60 رغبة معظمهم كليات الألسن والآداب، مؤكدة أنها وجدت تعاون كبير من هيئة التدريس والإداريين لتسجيل رغباتها.



أثناء تسجيل بيانات الطالبة إسراء



جانب من عملية التسجيل



متابعة تسجيل الرغبات



استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم