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صور.. وزير الأوقاف: تنظيم النسل أصبح ضرورة ملحة.. والنبى أجاز العزل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:00 ص
صور.. وزير الأوقاف: تنظيم النسل أصبح ضرورة ملحة.. والنبى أجاز العزل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووزيرة الصحة
كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الزيادة السكانية تشكل خطرا كبيرا، مشيرا إلى أن هناك دول عدد سكانها دون المليون، موضحا أن الزيادة السكانية فى مصر تتخطى 2 مليون ونص، بما يعنى أننا فى حاجة إلى بناء دولة كل عام، وهو ما يستحيل فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مستطردا: فهمنا للدين يحتاج لفهم جديد في اطار تجديد الخطاب الدينى.
 
وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته بافتتاح دورة "التوعية السكانية وتنظيم الأسرة"بمسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، التى تقيمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بقصد التوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا، أن تنظيم النسل تجاوز مرحلة القول بحله أى نقول أنه حلال إلى مرحلة القول بضرورته، وأرى أنه فى ظل الظروف التى نعيشها أصبح التنظيم أمرا ضروريا، وانتقل من القول بحله للقول بضرورته، كما أن النبى أجاز لأصحابه العزل، واليوم هناك وسائل طبية أكثر يسرا.
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 

 


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